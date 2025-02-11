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Uşak'ta Bıçaklanma Olayı: Baba Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Bıçaklanma Olayı: Baba Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta taşınma esnasında oğlu tarafından bıçaklanan 53 yaşındaki baba, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili oğlu gözaltına alındı.

Uşak'ta taşınma sırasında eşyalarını toplarken oğlu tarafından bıçaklanan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak'ta bulunan tek katlı binada taşınmak için evde eşyaları toparladıkları sırada Tolga Y. (29), babası Zeki Y.'yi (53) henüz belirlenemeyen sebeple bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince baba Zeki Y., ağır yaralı olarak Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeki Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekiplerince Tolga Y.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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