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Uşak'ta Bebek Cinayeti Davasında Karar

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Uşak'ta bir tarlanın kenarında çantanın içeresinde ağzı bantlı şekilde ölü bulunan bebekle ilgili davada karar çıktı. Bebeğin babasına ağırlaştırılmış müebbet, anneye ise müebbet hapis cezası verildi.

Uşak'ta bir tarlanın kenarında çantanın içeresinde ağzı bantlı şekilde ölü bulunan bebekle ilgili davada karar çıktı. Bebeğin babasına ağırlaştırılmış müebbet, anneye ise müebbet hapis cezası verildi.

Uşak'ta merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde 18 Ocak'ta, boş tarlanın kenarında çanta içerisinde ağzı bantlı bir bebek cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili yakalanan bebeğin annesi K.G. ve babası S.D., 22 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili anne ve babaya Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesince "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı. Bugün tutuklu sanıklar anne K.G. ve baba S.D. mahkemeye çıktı. Savunmasında baba, "Sonuçların nereye gideceğini algılayamadım. Nasıl böyle bir durum ortaya çıktı bilmiyorum. Böyle bir eylemi gerçekleştirecek bir insan değilim. Çok pişmanım" dedi.

Anne ise savunmasında, "Benim böyle bir niyetim yoktu. Yeni doğum yapmıştım. Loğusa dönemindeydim. Hiç kimse yanımda yoktu. Çok yalnızdım. Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, baba S.D'nin daha önce nitelikli dolandırıcılık suçundan sabıkasını da göz önünde bulundurarak "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, annenin ise "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Uşak Yargı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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