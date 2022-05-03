Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın

SİVASLI, UŞAK (İHA) - Uşak'ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; Uşak'ta Sivaslı - Uşak yolu üzerinde battaniye üretimi fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa