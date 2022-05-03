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Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın

Uşak'ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.

SİVASLI, UŞAK (İHA) - Uşak'ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; Uşak'ta Sivaslı - Uşak yolu üzerinde battaniye üretimi fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivaslı, Yangın, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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