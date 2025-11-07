Uşak'ta Av Tüfeğiyle Yaralama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde husumetlilerini av tüfeğiyle yaralayarak kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince dün yakalanmasının ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Kasım 2025 tarihinde Banaz ilçesine bağlı Ayrancı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen K.K. (45) ve O.K. (21) ile E.Ç. (58) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç.'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu K.K. ve O.K. yaralandı. Olayın ardından E.Ç. bölgeden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Av tüfeğiyle yaralanan K.K. ve O.K., 112 ekiplerince önce Banaz Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin geniş kapsamlı çalışması sonucu, şüpheli E.Ç. dün Ayrancı köyü Girendere mevkisindeki ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK