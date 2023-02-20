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Uşak'ta aranan 48 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta aranan 48 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta polis ekipleri tarafından yakalanan 69 şahıstan 48'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta polis ekipleri tarafından yakalanan 69 şahıstan 48'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptıkları uygulamada 28 bin 212 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 69'unun arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 48 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Uşak 3. Sayfa Haberler

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