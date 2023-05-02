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Uşak'ta aranan 21 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta aranan 21 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 37 kişiden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 37 kişiden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 20 bin 817 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 37'sinin arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 21 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Uşak 3. Sayfa Haberler

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