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Uşak'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

Uşak'ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 87 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.