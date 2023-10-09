Uşak'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
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Uşak'ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 87 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Uşak'ta, aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 87 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa