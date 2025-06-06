Uşak'ta Araç Devrildi, 4 Kişi Yaralandı

Uşak'ta Araç Devrildi, 4 Kişi Yaralandı
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Uşak'ta meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç şarampole devrildi. Yolcu konumundaki 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Uşak'ta aracın şarampole devrilmesi sonucu, yolcu konumunda bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sivaslı-Uşak karayolu Kızılcasöğüt kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. (32) idaresindeki 64 AG 530 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan A.A. (37), Y.Y. (60), E.Ö. (16) ve G.Y (56) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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