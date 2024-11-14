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Uşak'ta Annelerini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

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Uşak'ta 21 yaşındaki Ramazan Y., annesi Asiye Y.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Ramazan Y. yakalanarak tutuklandı.

Uşak'ta annesini defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Dikilitaş Mahallesi Birinci Bayar Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. 21 yaşındaki Ramazan Y., annesi Asiye Y.'yi (46) henüz belirlenemeyen nedenle defalarca bıçakladı. Eve gelen Refik Y., eşinin bıçak darbeleriyle ağır yaralandığını ve oğlunun evden koşarak uzaklaştığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan Y. ise cinayetten kısa bir zaman sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ramazan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Uşak'ta Annelerini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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