Uşak'ta alacak verecek davasından çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta alacak verecek davasından çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Aybey Mahallesi'nde hafif ticari aracıyla seyreden M.Y, aralarında alacak verecek davasından dolayı husumeti bulunan E.B. (38) yolda yaya olarak olduğunu gördü. Edinilen bilgilere göre, aracından inen M.Y. ile E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle arabasına giderek av tüfeğini alan alan M.Y, E.B'ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan E.B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelenin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - UŞAK