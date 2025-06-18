Uşak'ta Alacak Meselesi Nedeniyle Darp Olayı: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Uşak'ta Alacak Meselesi Nedeniyle Darp Olayı: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Uşak'ta akrabaları arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada bir kişi kemerle darbedildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Uşak'ta akrabaları olan kişiyi boğazını kemerle sıkarak sokak ortasında darbeden 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 16 Haziran günü Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. (46) ile akrabaları olan M.D. (46), Ş.D. (41), F.D. (19) ve Y.D. (24) arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.D., E.A.'nın boğazını kemerle sıkarak darbetti.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince E.A. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 4 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonundan anbean kaydedildi.

Uşak Valiliğince sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada ise; "Çeşitli basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, ilimiz Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'nda meydana gelen darp olayıyla ilgili paylaşımlar yer almaktadır. Olayın, akraba olan şahıslar arasındaki alacak verecek meselesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Darp olayına karışan 4 şüpheli yakalanmış olup, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli işlemleri yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Emniyetteki işlemleri biten F.D. ve Y.D. sevk edildikleri adli mercilerle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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