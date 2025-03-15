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Uşak'ta 901 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Uşak'ta 901 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Uşak'ta bir otomobil içinde yapılan aramada 901 adet sentetik ecza ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Uşak'ta bir otomobil içinde yapılan aramada 901 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada kutular içine saklanmış 901 adet sentetik ecza ele geçirilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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