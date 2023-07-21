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Uşak'ta 87 kök Hint keneviri ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta mısır tarlasında saksılar içerinde ekili 87 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uşak'ta mısır tarlasında saksılar içerinde ekili 87 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Uşak'ta Jandarma ekipleri, Mesudiye köyünde ihbar üzerine yaptığı operasyonda mısır tarlasında saksılar içince ekili 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Uşak 3. Sayfa Haberler

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