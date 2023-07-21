Uşak'ta 87 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Uşak'ta mısır tarlasında saksılar içerinde ekili 87 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Uşak'ta mısır tarlasında saksılar içerinde ekili 87 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre; Uşak'ta Jandarma ekipleri, Mesudiye köyünde ihbar üzerine yaptığı operasyonda mısır tarlasında saksılar içince ekili 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa