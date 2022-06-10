Uşak'ta 5 üniversite öğrencisine çarpan sürücü tutuklandı - Haberler

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Uşak'ta 5 üniversite öğrencisine çarpan sürücü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uşak'ta 5 üniversite öğrencisine çarpan sürücü tutuklandı

Uşak'ta ışık ihlali yaparak 5 üniversite öğrencisine çarpan alkollü sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta ışık ihlali yaparak 5 üniversite öğrencisine çarpan alkollü sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece geç saatlerde Uşak- İzmir karayolunda meydana geldi. İmdat Karadaşlı kontrolündeki 16 YZ 350 plakalı otomobille seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencileri Ü.C.C. (22), N.G. (21), K.A. (21), B.E. (21) ve E.K.'ye (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 genç de yola savrulurken sürücü Karadaşlı olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 genci Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazadan kaçarak uzaklaşan İmdat Karadaşlı, kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Durak Mahallesi Çetin Sokak'ta ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde sürücünün 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Uşak 3. Sayfa Haberler

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