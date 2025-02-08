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Uşak'ta 4 Katlı Binada Yangın: 2 Yaralı

Uşak'ta 4 Katlı Binada Yangın: 2 Yaralı
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Uşak'ta bir dairede çıkan ve hızla söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Uşak'ta 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekiplerince ise yangın diğer dairelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Diğer dairelerde oturan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan, dumandan etkilenen Suriye uyruklu 15 yaşındaki Y.E.A. ile H.E.A. (26) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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