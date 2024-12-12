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Uşak'ta 4.7 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Uşak'ta 4.7 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Uşak'ta yapılan operasyonla 4 milyon 750 bin kaçak dolu makaron ele geçirildi. Tırın dorse kısmında yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon TL'ye yakın kaçak ürün bulundu. Sürücüyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Uşak'ta piyasa değeri 5 milyon TL'ye yakın 4 milyon 750 bin kaçak dolu makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon TL'ye yakın, 3 milyon 750 bin kaçak dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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