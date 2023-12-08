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Uşak'ta 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Uşak'ta merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.

Uşak'ta 3 katlı binada çıkan yangın korkuttu

UŞAK - Uşak'ta 3 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen sebeple Uşak'ta merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi Ali Galip Kaya Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında yangın meydana geldi. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Öte yandan binada bulunan vatandaşlar tahliye edilerek dışarı çıkartılırken, yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Uşak Olay İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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