Uşak'ta 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Uşak'ta 3 katlı binada çıkan yangın korkuttu

UŞAK - Uşak'ta 3 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen sebeple Uşak'ta merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi Ali Galip Kaya Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında yangın meydana geldi. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Öte yandan binada bulunan vatandaşlar tahliye edilerek dışarı çıkartılırken, yangında evde hasar oluştu.