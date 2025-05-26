Uşak'ta 3 Ev Yangında Zarar Gördü

Uşak'ta 3 Ev Yangında Zarar Gördü
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Uşak'ta 3 Ev Yangında Zarar Gördü
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Uşak'ın Ulubey ilçesinde, Kışla köyünde çıkan yangında 3 ev zarar gördü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve olay yerinde itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Can kaybı yaşanmazken, inceleme başlatıldı.

Uşak'ta 3 ev yangında zarar gördü

UŞAK - Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Kışla köyünde meydana gelen yangında 3 ev zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Kışla köyünde M.Ç.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğinde bulunan 2 eve daha sıçradı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 3 evde maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - 3.Sayfa
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