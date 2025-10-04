Uşak'ta 3 Araçlı Trafik Kazası: Bir Sürücü Ağır Yaralandı
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, bir tırın otomobile çarpması sonucu otomobil savrularak bir traktöre çarptı. Olayda ağır yaralanan traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı, diğer sürücüler ise yara almadan kurtuldu.
Uşak'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Uşak merkeze bağlı Dikilitaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş. (45) idaresindeki 06 FCL 604 plakalı tır, Atatürk Bulvarı üzerinde Ankara istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen N.K. (39) yönetimindeki 43 KT 470 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyir halinde bulunan S.Y. (61) yönetimindeki 64 NL 769 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince devrilen traktörün altında sıkışan sürücüsü S.Y. sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada diğer sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK