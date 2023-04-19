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Uşak'ta 205 bin boş kaçak makaron ele geçirildi

Uşak'ta 205 bin boş kaçak makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta 1 hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 205 bin kaçak boş makaron 2 bin 800 dolu kaçak makaron, 9 kilo 980 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Uşak'ta 1 hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 205 bin kaçak boş makaron 2 bin 800 dolu kaçak makaron, 9 kilo 980 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde kaçakçılara yönelik çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda ekipler 205 bin kaçak boş makaron 2 bin 800 dolu kaçak makaron, 9 kilo 980 gram kaçak nargile tütünü ele geçirirken 8 şüpheli şahıs hakkında da işlem yaptı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Uşak 3. Sayfa Haberler

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