Uşak'ta 155 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

UŞAK (İHA) - Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen iki şüpheli, 155 gram metamfetamin uyuşturucu maddesiyle yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elmalıdere Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araç içerisindeki aramada 155 gram metamfetamin buldu. Bunun üzerine araç içerisindeki 2 şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken B.E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa