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Uşak'ta 12 Yaşındaki Çocuk Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Uşak'ta 12 Yaşındaki Çocuk Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta aracına açılan ateş sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Emirhan Karahan, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Uşak'ta araca açılan ateş sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısının 7'ye çıktığı öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E. Karahan idaresindeki hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan sürücü E. Karahan'ın oğlu Emirhan Karahan (12) ağır yaralandı. E. Karahan, aracıyla çocuğunu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuk burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Emirhan Karahan için bugün öğleyin Işık Çakır Sultan Cemevi'nde tören düzenlendi. Cenaze töreninde çocuğun anne ve babası gözyaşlarına hakim olamazken, feryatları yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından Emirhan Karahan'ın cenazesi Çevreköy Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, polis ekipleri olaya ilişkin çalışmalarını genişletti. Olayın ardından 2 olan gözaltı sayısının 7'ye çıktığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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