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Uşak'ta 1 Milyon 800 Bin Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tırda yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 800 bin olan kaçak makaronları ele geçirdi. Olayla ilgili tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Uşak'ta piyasa değeri 1 milyon 800 bin değerinde kaçak makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada piyasa değeri 1 miyon 800 bin değerinde olan 1 milyon 500 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uşak Suç Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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