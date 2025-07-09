Uşak-Kütahya Sınırında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Uşak-Kütahya sınırında saman balya makinasından ziraat arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Kütahya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uşak-Kütahya sınırında Uşak Derbent köyü civarında saman balya makinasından ziraat arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına Kütahya Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile civar köylere sıçramadan kontrol altına alınmıştır. Yangında 6 helikopter 2 uçak 3 dozer ve çok sayıda Kütahya ve Uşak'a ait arazöz çalışmıştır. Vatandaşlarımızın söylenen hasat tedbirlerini mutlaka almalarını, köylerine ve yeşil vatanımıza sahip çıkmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA