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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Bilgilendirme Seminerleri Düzenledi

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı öğrencileri bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenledi. Toplamda 9 oturumda yaklaşık 950 öğrenciye bilgilendirme sunumları yapıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirmeler ve seminerler düzenlendi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ile eylemlerine karşı Uşak'ta eğitim gören her seviyedeki öğrencileriye bilgilendirmek, polis halk iletişimini güçlendirerek teröre karşı ortak tavır sergilenmesini sağlamak ve duyarlılıklarını arttırmak amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında; Uşak merkez ve ilçelerde bulunan Meslek Yüksekokulları, K.Y.K Erkek Yurtları, K.Y.K Kız Yurtlarında olmak üzere toplamda 9 oturumla birlikte yaklaşık 950 öğrencimize yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında bilgilendirme sunumları düzenlendi. Öte yandan seminerlerde öğrencilere çeşitli ikramlar dağıtıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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