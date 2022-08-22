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İplik fabrikasındaki yangına 2 saattir müdahale ediliyor

3. Sayfa Haberleri

Uşak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında çıkan yangına 2 saattir çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Uşak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında çıkan yangına 2 saattir çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 08.30 sıralarında Uşak Tekstil Osb'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinden iplik üretimi yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yükselen dumanların kentin birçok noktasından görülebilen yangına, Uşak Belediyesi, Uşak Tekstil OSB ve Uşak Deri ve Karma OSB itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediyor.

Bir taraftan yangına müdahale edilirken, diğer taraftan ise yanan iplik fabrikasındaki ürünlerin tahliyesine devam ediliyor. Çok sayıda ekibin katılımıyla yaklaşık 2 saattir yoğun bir şekilde müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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