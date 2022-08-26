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Son dakika haber: Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın Fabrikadaki yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor Uşak'ta bir battaniye fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.

Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın

Fabrikadaki yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor

UŞAK - Uşak'ta bir battaniye fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.

Uşak'ta Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bir battaniye üretim fabrikasında sabah sat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre boyahane bölümünde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

Uşak 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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