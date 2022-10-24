Uşak haber! Uşak'ta 36 aranan şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Uşak haberi... Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 57 aranan şahıs yakalanırken 36 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 57 aranan şahıs yakalanırken 36 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 23 bin 835 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 57 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 36 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Uşak 3. Sayfa Haberler

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