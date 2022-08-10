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Uşak haber... Uşak'ta 27 işçi zehirlendi

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Uşak haber... Uşak'ta 27 işçi zehirlendi

Gelen Uşak haberine göre Uşak'ta bir hazır beton şirketindeki 27 kişi öğle yemeğinde zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta bir hazır beton şirketindeki 27 kişi öğle yemeğinde zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde faaliyet gösteren bir hazır beton şirketindeki bazı çalışanlar mesai bitiminden sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayetlerinden hastaneye gitti. Bu çalışanların zehirlenme belirtisi olduğundan şirketin merkez ve ilçelerdeki çalışanları tedbir amaçlı hastanelere gitti. Yapılan kontrollerinde 27 işçinin zehirlendiği öğrenildi.

İlk belirlemelere göre işçilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı ve firmanın da bir yemek şirketinden hizmet aldığı ve öğle yemeğinde bütün işçilerin aynı yemeği yediği öğrenildi. Meydana gelen olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivaslı Uşak 3. Sayfa Haberler

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