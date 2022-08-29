Uşak haber | Uşak'ta 1463 sürücüye para cezası kesildi 3. Sayfa Haberleri Uşak 3. sayfa haberine göre Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 463 sürücüye idari para cezası kesilirken, 20 araç da trafikten men edildi. Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 463 sürücüye idari para cezası kesilirken, 20 araç da trafikten men edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 701 araç kontrol edildi. Bin 463 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 20 araç da trafikten men edildi. - UŞAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Uşak 3. Sayfa Haberler

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