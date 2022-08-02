Uşak haber: Uşak'ta 1 milyonu dolu 13 milyona kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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Uşak haber: Uşak'ta 1 milyonu dolu 13 milyona kaçak makaron ele geçirildi

Uşak haber: Uşak'ta 1 milyonu dolu 13 milyona kaçak makaron ele geçirildi

Uşak haberine göre Uşak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 milyondan fazla boş, 980 bin adet dolu kaçak makaron ele geçirdi.

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Uşak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 milyondan fazla boş, 980 bin adet dolu kaçak makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kaçak makaron geleceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler Şeker Uygulaması olarak bilinen kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu. Aracın dorse kısmında yapılan aramada 12 milyon 400 bin adet boş, 980 bin adet ise tütünle doldurulmuş makaron bulundu. Yapılan aramanın ardından araç sürücüsü B.S. (30) ekiplerce gözaltına alındı. Araç sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tragger Uşak 3. Sayfa Haberler

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