Uşak 3. sayfa: Uşak'ta bin 275 araç sürücüsüne para cezası kesildi 3. Sayfa Haberleri Uşak gelişmesine göre Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 275 sürücüye idari para cezası kesilirken, 40 araç da trafikten men edildi. Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 275 sürücüye idari para cezası kesilirken, 40 araç da trafikten men edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 11 bin 901 araç kontrol edildi. Bin 275 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 40 araç da trafikten men edildi. - UŞAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Uşak 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Uşak 3. sayfa: Uşak'ta bin 275 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.