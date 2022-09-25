Uşak haberi | Uşak'ta bin 518 sürücüye para cezası kesildi 3. Sayfa Haberleri Uşak haberleri: Uşak'ta bin 518 sürücüye para cezası kesildi Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 518 sürücüye idari para cezası kesilirken, 40 araç da trafikten men edildi. Uşak'ta bin 518 sürücüye para cezası kesildi UŞAK - Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 518 sürücüye idari para cezası kesilirken, 40 araç da trafikten men edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 559 araç kontrol edildi. Bin 518 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 40 araç da trafikten men edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç Tragger Uşak 3. Sayfa Yerel Haberler

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