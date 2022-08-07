Uşak 3. sayfa haberleri | Uşak'ta bin 291 sürücüye para cezası kesildi - Haberler

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Uşak 3. sayfa haberleri | Uşak'ta bin 291 sürücüye para cezası kesildi

Uşak 3. sayfa haberleri | Uşak'ta bin 291 sürücüye para cezası kesildi

Uşak bölgesinden gelen habere göre Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 291 sürücüye idari para cezası kesilirken, 25 araç da trafikten men edildi.

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Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 291 sürücüye idari para cezası kesilirken, 25 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7 bin 836 araç kontrol edildi. bin 291 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 25 araç da trafikten men edildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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