Uşak haberi... Uşak'ta bin 337 sürücüye para cezası kesildi
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Uşak habere göre Uşak'ta bin 337 sürücüye para cezası kesildi Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 337 sürücüye idari para cezası kesilirken, 16 araç da trafikten men edildi.
Uşak'ta bin 337 sürücüye para cezası kesildi
UŞAK - Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 337 sürücüye idari para cezası kesilirken, 16 araç da trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 8 bin 219 araç kontrol edildi. Bin 337 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 16 araç da trafikten men edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa