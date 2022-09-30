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Uşak 3. sayfa haberi... Uşak'ta 36 aranan şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Uşak 3. sayfa haberi... Uşak'ta 36 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak yerel 3. sayfa haberine göre Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 51 aranan şahıs yakalanırken 36 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 51 aranan şahıs yakalanırken 36 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 23 bin 264 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 51 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 36 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uşak 3. Sayfa Haberler

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