Uşak 3. sayfa: Eşme'de traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 13 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Uşak haberi... Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör ile ticari aracın çarpışması sonucunda 13 kişi yaralandı. Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör ile ticari aracın çarpışması sonucunda 13 kişi yaralandı. Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeşilkavak Köy'ünde S.K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan traktörle Ş.Ö. idaresindeki 64 ER 233 plakalı ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi ekiplerce çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Uşak 3. Sayfa Haberler

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