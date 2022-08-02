Ürün testi yaparken patlamış: Kimyasal patlamada patron da yaralandı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kimyasal patlamada yaralananlardan bir kişinin firma patronu olduğu öğrenilirken, patlamanın sebebinin ürün testi yapılırken döktükleri malzemenin parlaması sonucu olayın yaşandığı öne sürüldü. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kimyasal patlamada yaralananlardan bir kişinin firma patronu olduğu öğrenilirken, patlamanın sebebinin ürün testi yapılırken döktükleri malzemenin parlaması sonucu olayın yaşandığı öne sürüldü. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan bir boya fabrikasında kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık edilirken, patlamanın etkisiyle yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edilmişti. Test sırasında patlamış Ayrıca patlamanın sebebinin ürün testi yapılırken döktükleri malzemenin parlaması sonucu olayın yaşandığı öne sürüldü. Patlamada ağır yaralanan 3 kişiden birinin firma patronu Ömer Asım Eralp, Üretim Müdürü Mustafa Remzi Emanet ve Operatör Veli Gümüş olduğu öğrenildi. Kimyasal patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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