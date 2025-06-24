Urla'da Tatil Yapan Ailenin Kızları Havuzda Boğuldu

Urla'da Tatil Yapan Ailenin Kızları Havuzda Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde tatil için gelen Sarıl Ailesi'nin 3 yaşındaki kızları Nazlı Sarıl, havuza düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Urla ilçesine tatil için gelen Sarıl Ailesi'nin 3 yaşındaki kızları Nazlı Sarıl, sitenin havuzuna düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir işletmede çalışan Emrah Sarıl, eşi Aygül Sarıl, 3 yaşındaki kızları Nazlı Sarıl ve yakınları ile birlikte, tatil yapmak ve dinlenmek amacıyla İzmir'in Urla ilçesinde havuzlu bir ev kiraladı. Aile kiraladıkları eve yerleştikleri sırada, iddiaya göre Nazlı bir anda gözden kayboldu. Kızlarının evin bahçesindeki havuza düştüğünü farkeden aile fertleri, hemen havuza koşarak Nazlı'yı çıkardı. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, minik Nazlı'yı Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Nazlı Sarıl'ın cenazesi, nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Minik Nazlı, bugün ikindi namazını müteakip memleketi Akhisar ilçesinde toprağa verilecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı! Dehşet anları kamerada

Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
Erkekler mi daha çok gidiyor kadınlar mı? İşte Türkiye'nin göç haritası

Türkiye'nin göç haritası! Erkekler mi daha çok gidiyor kadınlar mı?
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.