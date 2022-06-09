Urla'da orman yangını - Haberler

Urla'da orman yangını Urla'da orman yangını İzmir'in Urla ilçesi Kuşçular mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Urla'da orman yangını İZMİR - İzmir'in Urla ilçesi Kuşçular mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alanda yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Öğle saatlerinde ihbar edilen orman yangını, İzmir'in Urla ilçesi Kuşçular mevkiinde meydana geldi. Yangını söndürmek amacıyla bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 11 arozöz, 2 dozer, 5 su tankeri yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir Urla 3. Sayfa Haberler

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