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Urla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı, 1 kişi gözaltına alındı

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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile bu sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yangın, dün saat 16.37'de ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken, havanın kararmasıyla birlik yangın alanına 2 adet gece görüşlü helikopter sevk edildi. Havadan ve karadan gece boyunca yapılan çalışmalar sonucunda alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

1 kişi gözaltında

Gece saatlerinde yangın bölgesine giden İzmir Valisi Süleyman Elban ise yangının mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle başladığının tahmin edildiğini ve işletme sahibi İ.A.'nın (33) savcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirmişti. Ayrıca Elban, "Yangına, 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı da tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık" ifadelerini kullanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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