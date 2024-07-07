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Urla'da Arkadaşını Av Tüfeğiyle Öldüren Zanlının Geçmişi Ortaya Çıktı

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İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi, arkadaşının yanında gördüğü adamı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Daha sonra cesedin başında polisi bekleyen zanlının daha önce de cinayet işlediği ve 16 sene cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi, arkadaşının yanında gördüğü adamı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Daha sonra cesedin başında polisi bekleyen zanlının daha önce de cinayet işlediği ve 16 sene cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Olay, Urla Neyzen Teyfik Caddesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E. (41), bir süre önce tanıştığı ve arkadaşı olan kadın ile balıkçılık yapan Cem Hortum'u (35) birlikte gördü. Hortum'un telefon numarasını alan ve kendisini arayan M.E., daha sonra konuşmak için bir araya geldi. Sahilde buluşan ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce M.E., yakında bulunan bir karavandan av tüfeğini alarak Hortum'a ateş etti. Karnından ve kalbinden vurulan Hortum yere yığılırken, M.E. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

Daha önce de cinayet işlemiş, 16 sene hapis yatmış

Cesedin yanında bekleyen M.E., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu ve suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Cem Hortum'un ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Hortum'un ifadesinde, "Kendisini arkadaşımın yanında gördüm. Konuşmak için telefonla arayıp yanıma çağırdım. Beni tehdit etti. Bir şey yapacak diye korktum. Tüfekle ateş edip öldürdüm" dediği öğrenildi.

Cinayet zanlısı M.E.'nin daha önce de bir kişiyi öldürmek suçundan 16 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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