Ürdün ve BAE'den Gazze'ye Havadan Yardım Operasyonu

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) iş birliği ile Gazze Şeridi'ne iki havadan yardım operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Gazze Şeridi'ne havadan yardım operasyonlarına devam ediyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Filistin halkının direnişini desteklemek ve insani acıları hafifletmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine iki yeni hava yardımı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, hava yardım operasyonlarının Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ve BAE Hava Kuvvetlerine ait 2 C-130 askeri kargo uçağıyla gerçekleştirildiği ve yaklaşık 15 ton gıda ve temel ihtiyaç malzemesinin Gazze'ye bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde savaşın başlamasından bu yana Ürdün'ün tek başına gerçekleştirdiği hava yardım operasyonlarının sayısının 129'a yükseldiğini, dost ülkelerin işbirliğiyle 269 ortak hava yardım operasyonu gerçekleştirildiği ifade edildi. - GAZZE