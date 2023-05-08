Ürdün, Suriye'deki uyuşturucu üretim tesisini ve uyuşturucu baronunu vurdu

Yerel kaynaklar ve istihbarat kaynakları, Ürdün'ün Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırıları ile bir uyuşturucu tesisini ve bir uyuşturucu kaçakçısının evini vurduğunu açıkladı.

Yerel kaynaklar ve istihbarat kaynakları, Ürdün'ün Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırıları ile bir uyuşturucu tesisini ve bir uyuşturucu kaçakçısının evini vurduğunu açıkladı.

Ürdün, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar ve istihbarat kaynakları, Ürdün'ün hava saldırıları ile Dera kentinde İran destekli Lübnan Hizbullahı ile bağlantılı bir uyuşturucu üretim tesisini ve Al-Suwayda kentine bağlı Shaab köyünde Suriyeli uyuşturucu baronu Marie al-Ramthan'ın evini vurduğunu açıkladı. Saldırıda Ramthan'ın evinin ve uyuşturucu üretim tesisinin harabeye döndüğü aktarıldı.

Ürdün mahkemeleri, Ramthan'ı uyuşturucu kaçakçılığından birkaç kez gıyabında ölüm cezasına çarptırmıştı. Saldırıdan birkaç gün önce Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi yaptığı açıklamada, Suriye'yi uyuşturucu kaçakçılığını engellememesi halinde saldırmakla tehdit etmiş, uyuşturucu kaçakçılığının yalnızca Ürdün'ün ulusal güvenliği için değil aynı zamanda Körfez ülkeleri için de tehdit oluşturduğunu belirtmişti. - AMMAN