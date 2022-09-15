Ürdün'de çöken binanın enkazından kurtarılan bebeğin görüntüleri paylaşıldı 3. Sayfa Haberleri Ürdün Sivil Savunma Ekipleri, Ürdün'ün başkenti Amman'da 4 katlı binanın çökmesinin ardından dün akşam enkaz altından kurtarılan bebeğin görüntülerini paylaştı. Ürdün Sivil Savunma Ekipleri, Ürdün'ün başkenti Amman'da 4 katlı binanın çökmesinin ardından dün akşam enkaz altından kurtarılan bebeğin görüntülerini paylaştı. Yetkililer ayrıca olayda can kaybı sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Ürdün'ün başkenti Amman'ın Al-Weibdeh bölgesinde dün 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından dün akşam enkaz altından kurtarılan bebeğin görüntüleri paylaşıldı. Ürdün Sivil Savunma Ekipleri, 24 saatten fazla süredir enkaz altında kalan bebeğin kurtarıldığı görüntüleri yayınlarken, Malak isimli bebeğin 4 aylık olduğu bildirildi. Yetkililer ayrıca olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AMMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Amman Ürdün 3. Sayfa Haberler

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