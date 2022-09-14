Ürdün'de çöken binada can kaybı sayısı 5'e yükseldi 3. Sayfa Haberleri - Ürdün'de çöken binada can kaybı sayısı 5'e yükseldi Ürdün'ün başkenti Amman'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. - Ürdün'de çöken binada can kaybı sayısı 5'e yükseldi AMMAN - Ürdün'ün başkenti Amman'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Ürdün'ün başkenti Amman'ın Al-Weibdeh bölgesinde dün 4 katlı bir bina çökmüştü. Yetkililer çöken binada can kaybı sayısının 5'e yükseldiğini bildirirken, enkazdan 7 kişinin ağır yaralı olarak kurtarıldığını söyledi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Luzmilla Hastanesi Müdürü Hazem Baqain, yaralıların sağlık bakanlığı ve Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezi ile koordineli olarak tedavi edildiğini bildirdi. Başbakan Bishr Al-Khasawneh olayın ardından bölgeyi ziyaret etmiş, binanın çökmesine yol açan nedenlerin araştırılması için güvenlik güçlerine talimat vermişti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ürdün 3. Sayfa Güncel Haberler

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