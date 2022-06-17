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Ünye'de trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ünye'de trafik denetimi Ünye polisinden şok denetim: 1 saatlik uygulamada 9 bin lira ceza Ordu'nun Ünye ilçesinde şok denetim gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir saatlik uygulamada toplamda sürücülere 9 bin lira para cezası uyguladı.

Ünye'de trafik denetimi

Ünye polisinden şok denetim: 1 saatlik uygulamada 9 bin lira ceza

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde şok denetim gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir saatlik uygulamada toplamda sürücülere 9 bin lira para cezası uyguladı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi, Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamurlu Mahallesi Devlet Sahil Yolu, Cumhuriyet Meydanı ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde eş zamanlı akşam saatlerinde şok uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan eş zamanlı şok uygulamada sürücülere kimlik, ehliyet, muayene, Genel Bilgi Toplama gibi denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler nedeniyle polis ekiplerinin denetiminden kaçan ve uyarılara aldırış etmeyen bazı sürücülerin plakaları alınarak diğer polis ekiplerine bildirildi.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve uygulamadan kaçan sürücülere toplamda 9 bin lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - 3. Sayfa

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