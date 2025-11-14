Ünye'de Yoğun Trafikte Yaya Kazası: Bir Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Bayramca Mahallesi, Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 34 JB 6619 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere savrulan H.S. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.S. ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla inceleme başlatıldı. - ORDU