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Ünye'de Tünel İçi Trafik Kazası: 7 Yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında meydana gelen tünel içi trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tünel içerisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı Yunus Emre Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. yönetimindeki 52 ACG 498 plakalı otomobil ile E.K. idaresindeki 52 AFN 624 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünelde bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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