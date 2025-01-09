Üye Girişi
Haberler
Fed tutanakları yayımlandı: Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı

Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı
ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Los Angeles alevlere teslim! 1000'den fazla ev yok oldu
Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
Özel kolejde öğrencilere istismar iddiası 

Özel okulda cinsel istismar skandalı! Öğretmen tutuklandı

Ünye'de Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Ünye'de Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevval D. (23) yönetimindeki 52 ACF 532 plakalı otomobil, tali yola dönmeye çalıştığı sırada Ünye şehir merkezi istikametine gelmekte olan Emre A. (25) yönetimindeki 34 VN 9403 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yol kenarlarına savruldu. Kazada sürücü Emre A. ile yanında bulunan İsa O. (44) ve diğer araçtaki Şevval P. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılardan Emre A. ve İsa O. Ünye Devlet Hastanesine, Şevval P. ise ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yaşanan araç trafiği Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İl yapmak istedikleri ilçedeki plaka gafı, vaadini gölgede bıraktı
img

Cem Yılmaz, kırık lamba çıkışı için özür diledi
img

Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf

Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı

Cimbom, son dakikada fırsat tepti
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

Son Dakika Haberleri

Adana elektrik kesintisi! 9 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 9 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 9 Ocak Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Ocak Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Ocak Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ahmet Kural Murat Cemcir neden ayrıldı, neden küstüler? Tarotta 9. kart ne anlama gelir? Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı? TRT Spor canlı izle! BENFİCA BRAGA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.