Ünye'de Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevval D. (23) yönetimindeki 52 ACF 532 plakalı otomobil, tali yola dönmeye çalıştığı sırada Ünye şehir merkezi istikametine gelmekte olan Emre A. (25) yönetimindeki 34 VN 9403 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yol kenarlarına savruldu. Kazada sürücü Emre A. ile yanında bulunan İsa O. (44) ve diğer araçtaki Şevval P. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılardan Emre A. ve İsa O. Ünye Devlet Hastanesine, Şevval P. ise ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yaşanan araç trafiği Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU